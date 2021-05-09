Российские вирусологи получили образцы индийского штамма коронавируса

В распоряжении российских специалистов уже есть образец индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«У нас есть штамм индийский коронавируса», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, получила ли Россия этот штамм (цитата по «РИА Новости»).
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 апреля сообщила, что российские специалисты запросили образец этой мутации коронавируса.
«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр “Вектор”, работает в круглосуточном режиме», — сказала она тогда.
Вице-премьер Татьяна Голикова 27 апреля сообщила, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса обнаружены в 54 регионах России. Об обнаружении индийского штамма на территории страны российские власти не сообщали.
Агентство Reuters со ссылкой на индийских ученых сообщило 1 мая, что правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.
Более того, избирательная кампания, связанная с проходившими в апреле местными выборами, продолжалась. Она сопровождалась многотысячными митингами, собраниями и другими мероприятиями.
Предупреждение о новом варианте коронавируса, который ученые считают более заразным, было выпущено в начале марта Индийским генетическим консорциумом SARS-CoV-2, или INSACOG. Документ передали высокопоставленному чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру и в министерство здравоохранения, сообщил один из ученых на условиях анонимности.
В середине апреля в Индии начался резкий рост числа выявляемых новых случаев заражения, который вышел на уровень более 300 тыс. в сутки, а позже перевалил за отметку 400 тыс. в сутки. 7 мая в стране зафиксировали очередной рекорд — 414 188 новых случаев COVID в сутки. За сутки после заражения коронавирусом умерли 3915 человек, что также стало максимумом за все время эпидемии.
В абсолютных цифрах Индия по количеству заболевших COVID занимает второе место в мире — 22,2 млн человек.
Однако в относительном измерении, по количеству заболевших COVID на 1 млн населения, Индия находится на 110 месте в мире — 16 023 случая. В Чехии, которая занимает по этому показателю третье место, выявили более 153 тыс. заболевших на 1 млн населения, в США — более 100 тыс., а в Израиле — более 91 тыс. (данные сайта Worldometers).