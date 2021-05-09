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12:59 (мск), источник: РБК

Российские вирусологи получили образцы индийского штамма коронавируса

Ранее о запросе с просьбой предоставить образец индийского штамма для изучения специалистами сообщили в Роспотребнадзоре. Масштабы вспышки эпидемии в Индии местные специалисты объясняли большей заразностью этой мутации.

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Источник: AP 2021

В распоряжении российских специалистов уже есть образец индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас есть штамм индийский коронавируса», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, получила ли Россия этот штамм (цитата по «РИА Новости»).

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 апреля сообщила, что российские специалисты запросили образец этой мутации коронавируса.

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр “Вектор”, работает в круглосуточном режиме», — сказала она тогда.

Вице-премьер Татьяна Голикова 27 апреля сообщила, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса обнаружены в 54 регионах России. Об обнаружении индийского штамма на территории страны российские власти не сообщали.

Агентство Reuters со ссылкой на индийских ученых сообщило 1 мая, что правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.

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Более того, избирательная кампания, связанная с проходившими в апреле местными выборами, продолжалась. Она сопровождалась многотысячными митингами, собраниями и другими мероприятиями.

Предупреждение о новом варианте коронавируса, который ученые считают более заразным, было выпущено в начале марта Индийским генетическим консорциумом SARS-CoV-2, или INSACOG. Документ передали высокопоставленному чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру и в министерство здравоохранения, сообщил один из ученых на условиях анонимности.

В середине апреля в Индии начался резкий рост числа выявляемых новых случаев заражения, который вышел на уровень более 300 тыс. в сутки, а позже перевалил за отметку 400 тыс. в сутки. 7 мая в стране зафиксировали очередной рекорд — 414 188 новых случаев COVID в сутки. За сутки после заражения коронавирусом умерли 3915 человек, что также стало максимумом за все время эпидемии.

В абсолютных цифрах Индия по количеству заболевших COVID занимает второе место в мире — 22,2 млн человек.

Однако в относительном измерении, по количеству заболевших COVID на 1 млн населения, Индия находится на 110 месте в мире — 16 023 случая. В Чехии, которая занимает по этому показателю третье место, выявили более 153 тыс. заболевших на 1 млн населения, в США — более 100 тыс., а в Израиле — более 91 тыс. (данные сайта Worldometers).

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