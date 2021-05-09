16:25 (мск), источник: Daily Storm
Тилль Линдеманн спел «Любимый город» в Эрмитаже
Ранее выступление артиста высоко оценили российские певцы.
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Солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал клип на песню «Любимый город», снятый в Эрмитаже. Немецкий артист вновь спел песню сам, но на этот раз — в аккомпанементе симфонического оркестра. Запись опубликована в День Победы, а сама песня в исполнении металлиста стала частью саундтрека к фильму «Девятаев» о Великой Отечественной войне.
На кадрах видео Линдеманн прогуливается по Эрмитажу в компании девушек, которые играют на скрипках и арфах. Несмотря на обстановку и выбранный строгий стиль одежды, артист не отказался на время съемок клипа от пирсинга в носу и бровях.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на собеседника в Эрмитаже, клип был снят 3 мая, когда в музее был выходной. Съемки прошли за один день, музыкант заключил контракт с администрацией.
Ранее Линдеманн записал другой клип со своим исполнением «Любимого города». Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, что артист сам предложил ему исполнить эту песню. Через знакомых лидер Rammstein узнал, что Бекмамбетов снимает фильм про героя СССР, летчика Михаила Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом картины.
Российский певец Юрий Лоза в беседе с Daily Storm высоко оценил перепевку «Любимого города» от Линдеманна. По его мнению, немецкий исполнитель спел «лучше многих наших» артистов — душевно, тембристо и с большим уважением к песне. Кавер от солиста Rammstein понравился также и музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Егор Латышев