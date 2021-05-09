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20:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за ветеран, которому Путин поправлял куртку во время парада?

На параде президент Владимир Путин поправил куртку рядом сидящему ветерану.

Источник: РИА "Новости"

Парад в честь 76 годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве. Из-за прохладной погоды, сильного ветра и возможного дождя присутствующим раздали дождевики и пледы. Президент РФ Владимир Путин помог накинуть куртку рядом сидящему ветерану — Василию Гавриловичу Пронину. Кто он, выяснил АиФ.ru.

Что известно о Василии Гавриловиче Пронине?

Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. Он учился в Туле и к началу Великой Отечественной войны был девятиклассником. В октябре 1941 года, за несколько дней до подхода к городу фашистских войск, он помог возвести оборонительные сооружения.

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В декабре 1942 года в возрасте 17 лет Василий Пронин вступил в ряды Красной Армии. Сперва он был в роте автоматчиков, затем в разведке на Западном и Брянском фронтах.

Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге?

В 1943 году ветеран принял участие в исторической битве на Курской дуге. Его командир погиб в битве, после чего Пронину пришлось повести роту в атаку, прямо в окопы врага. За это был награжден медалью «За отвагу».

Почему Василия Пронина демобилизовали?

В 1944 году Пронина демобилизовали из-за тяжелого ранения при форсировании реки Десны — из его тела изъяли 12 осколков. Травма приковала его к постели до конца войны. Проявив огромное упорство, он занялся самолечением — разработал свой комплекс упражнений и собственный тренажер. К удивлению врачей, Пронину удалось поставить себя на ноги к 1946 году.

Как ветеран жил после войны?

Выздоровев, Василий Пронин поступил в Московский институт народного хозяйства им. Плеханова и успешно окончил его в 1948 году. После этого он стал сотрудником Центрального статистического управления СССР и проработал там 40 лет, пройдя путь от рядового экономиста до начальника Главного управления, и в итоге — Управляющего делами ЦСУ Союзного Совмина.

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76 лет Победе в Великой Отечественной войне

После выхода на пенсию в 1974 году и по сегодняшний день Василий Пронин работает в ветеранском движении, сейчас он заместитель председателя Совета ветеранов ЮВАО Москвы. Награжден орденами «Отечественной войны» 1-й степени и «Трудового Красного знамени», «Знаком почета» (дважды), а также медалями «За отвагу» и 33-мя другими медалями, знаком «Почетный ветеран города Москвы».

Кто еще был на трибуне с Путиным?

По правую руку от президента сидела Нина Михайловна Данилкович, проявившая себя во время Великой Отечественной войны в партизанском и подпольном движении. На этой же трибуне в первом ряду находился Эмомали Рахмон, президент Таджикистана.

Кроме ветеранов там также присутствовали курсанты Московского суворовского военного училища, воспитанницы Пансиона воспитанниц министерства обороны и студенты Военного университета Минобороны.

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фотографии
 Что за ветеран, которому Путин поправлял куртку во время парада?
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