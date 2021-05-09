20:34 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за ветеран, которому Путин поправлял куртку во время парада?
На параде президент Владимир Путин поправил куртку рядом сидящему ветерану.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Парад в честь 76 годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве.
Что известно о Василии Гавриловиче Пронине?
Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. Он учился в Туле и к началу Великой Отечественной войны был девятиклассником. В октябре 1941 года, за несколько дней до подхода к городу фашистских войск, он помог возвести оборонительные сооружения.
В декабре 1942 года в возрасте 17 лет Василий Пронин вступил в ряды Красной Армии. Сперва он был в роте автоматчиков, затем в разведке на Западном и Брянском фронтах.
Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге?
В 1943 году ветеран принял участие в исторической битве на Курской дуге. Его командир погиб в битве, после чего Пронину пришлось повести роту в атаку, прямо в окопы врага. За это был награжден медалью «За отвагу».
Почему Василия Пронина демобилизовали?
В 1944 году Пронина демобилизовали
Как ветеран жил после войны?
Выздоровев, Василий Пронин поступил в Московский институт народного хозяйства им. Плеханова и успешно окончил его в 1948 году. После этого он стал сотрудником Центрального статистического управления СССР и проработал там 40 лет, пройдя путь от рядового экономиста до начальника Главного управления, и в итоге — Управляющего делами ЦСУ Союзного Совмина.
После выхода на пенсию в 1974 году и по сегодняшний день Василий Пронин работает в ветеранском движении, сейчас он заместитель председателя Совета ветеранов ЮВАО Москвы. Награжден орденами «Отечественной войны» 1-й степени и «Трудового Красного знамени», «Знаком почета» (дважды), а также медалями «За отвагу» и 33-мя другими медалями, знаком «Почетный ветеран города Москвы».
Кто еще был на трибуне с Путиным?
По правую руку от президента сидела Нина Михайловна Данилкович, проявившая себя во время Великой Отечественной войны в партизанском и подпольном движении. На этой же трибуне в первом ряду находился Эмомали Рахмон, президент Таджикистана.
Кроме ветеранов там также присутствовали курсанты Московского суворовского военного училища, воспитанницы Пансиона воспитанниц министерства обороны и студенты Военного университета Минобороны.