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17:11 (мск), источник: Известия

Депутат бундестага прилетел в Москву для вакцинации «Спутником V»

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм заявил о желании привиться российским препаратом «Спутник V». Для этого он прилетел в Москву.

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Источник: РИА "Новости"

Во время своего визита в российскую столицу Дэм отметил, что не боится прививаться «Спутником» и считает его «более классической вакциной», а недопуск препарата в ФРГ связан с политическими причинами.

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«Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», — заявил депутат во время общения с журналистами.

По словам Дэма, который сам занимался медициной, для иммунной системы человека больше подходят векторные вакцины, такие, как «Спутник V». Также он назвал российский препарат более безопасным, сравнивая его с вакциной от AstraZeneca.

Германия выступает за признание российской вакцины «Спутник V». Сейчас этот вопрос рассматривается Европейским агентством по лекарственным препаратам. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости прояснения вопроса признания прививок от COVID-19 не допущенными в Евросоюзе препаратами.

Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.

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