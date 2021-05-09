17:11 (мск), источник: Известия
Депутат бундестага прилетел в Москву для вакцинации «Спутником V»
Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм заявил о желании привиться российским препаратом «Спутник V». Для этого он прилетел в Москву.
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Во время своего визита в российскую столицу Дэм отметил, что не боится прививаться «Спутником» и считает его «более классической вакциной», а недопуск препарата в ФРГ связан с политическими причинами.
«Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», — заявил депутат во время общения с журналистами.
По словам Дэма, который сам занимался медициной, для иммунной системы человека больше подходят векторные вакцины, такие, как «Спутник V». Также он назвал российский препарат более безопасным, сравнивая его с вакциной от AstraZeneca.
Германия выступает за признание российской вакцины «Спутник V». Сейчас этот вопрос рассматривается Европейским агентством по лекарственным препаратам. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости прояснения вопроса признания прививок от COVID-19 не допущенными в Евросоюзе препаратами.
Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.