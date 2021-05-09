В Риме появился автомат по продаже пиццы

Пиццерия Pizza Mr. Go установила машину по приготовлению пиццы в центре Рима.
Автомат готовит блюдо всего за три минуты. Перед этим клиенту нужно выбрать вид пиццы, ее ингредиенты и оплатить заказ, сообщает Euronews.
Уже успевшие попробовать новинку отметили, что пицца практически такая же, как и в ресторанах быстрого питания, только слой теста в ней тоньше.
Автомат вызвал горячие споры в соцсетях. Одни жители города отмечают, что рады новой возможности получить пиццу на ходу. Другие говорят, что «пицца из машины» идет вразрез с вековыми традициями и наносит удар по репутации главного итальянского блюда.
Сейчас автомат работает с 8:00 до 22:00, чтобы меньше конкурировать с кафе и ресторанами, которые открываются позже, а закрываются раньше.