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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Риме появился автомат по продаже пиццы

Одни называют изобретение революционным, другие считают пиццу из автомата святотатством.

Пиццерия Pizza Mr. Go установила машину по приготовлению пиццы в центре Рима.

Автомат готовит блюдо всего за три минуты. Перед этим клиенту нужно выбрать вид пиццы, ее ингредиенты и оплатить заказ, сообщает Euronews.

Уже успевшие попробовать новинку отметили, что пицца практически такая же, как и в ресторанах быстрого питания, только слой теста в ней тоньше.

Автомат вызвал горячие споры в соцсетях. Одни жители города отмечают, что рады новой возможности получить пиццу на ходу. Другие говорят, что «пицца из машины» идет вразрез с вековыми традициями и наносит удар по репутации главного итальянского блюда.

Сейчас автомат работает с 8:00 до 22:00, чтобы меньше конкурировать с кафе и ресторанами, которые открываются позже, а закрываются раньше.

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