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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

РФПИ отреагировал на сообщения о тупике в переговорах с Германией по «Спутнику V»

Разработчик «Спутника V» опроверг сообщения о тупике в переговорах о поставках вакцины в Германию. Информация в издании Bild не соответствует действительности, заявили там. За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, но переговоры с немецкой стороной продолжаются.

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Источник: РИА "Новости"

Разработчик «Спутника V» опроверг сообщения о тупике в переговорах о поставках вакцины в Германию. Комментарий появился в Telegram-канале вакцины.

Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей.
Разработчик «Спутника V»

Разработчик считает, что против российской вакцины ведется активная и «хорошо профинансированная», цель — которой дискредитировать ее. В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов, подчеркнули они.

Канал отмечает, что переговоры с немецкой стороной продолжаются.

Вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года «и не в ущерб поставкам в другие страны».

«“Спутник V” демонстрирует полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA) несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки», — говорится в сообщении.

Ранее газета Bilt написала, что переговоры по «Спутнику V» зашли в тупик из-за того, что Россия якобы не может поставить необходимое количество вакцины в необходимый Германии срок — в июне или июле 2021 года.

Собеседники издания заявили, что что поставки должны были осуществляться за счет сокращения партий, отправляющихся в Индию, однако там резко обострилась ситуации с коронавирусом.

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