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19:32 (мск), источник: ТАСС

«Бессмертный полк онлайн» объединил порядка 5 млн участников

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, около половины из которых были размещены в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Источник: РИА "Новости"

«Прием заявок на участие в шествии “Бессмертного полка онлайн” завершен — к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — сказали в пресс-службе.

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Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по местному времени, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. В пресс-службе уточнили, что все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы 9 мая. «Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок», — добавили в пресс-службе.

В Москве для онлайн-шествия были задействованы около 300 городских экранов. В том числе это медиафасады на улице Арбат, Тверской и Большой Тульской. Шествие транслируется в метро, на Останкинской башне и в ряде торговых центров. В регионах трансляцию целиком показывают на местном телевидении. В Москве проходят прямые включения.

Заявки, которые были присланы 7—8 мая, будут показаны 10 мая на онлайн-ресурсах шествия. А те, что были присланы 9 мая, будут показаны 11 мая.

После окончания акции все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов.

Также после трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая.

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