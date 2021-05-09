19:32 (мск), источник: ТАСС
«Бессмертный полк онлайн» объединил порядка 5 млн участников
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/.
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«Прием заявок на участие в шествии “Бессмертного полка онлайн” завершен — к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — сказали в
Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по местному времени, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. В
В Москве для
Заявки, которые были присланы
Также после трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая.