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08:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Замок Дракулы в Румынии стал центром вакцинации от коронавируса

Посетителям замка Бран в центральной Румынии предлагают бесплатную привику от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Замок, построенный в XIV веке, называют замком Дракулы. Так правительство Румынии рассчитывает привлечь как можно больше граждан к вакцинации.

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Источник: GETTY IMAGES

Медики креативно подошли к задаче — они носят маски со шприцами вместо клыков и обещают «укусить» посетителей в центре вакцинации, открытом прямо в замке.

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано чуть более миллиона заражений коронавирусом и почти 29 тысяч смертей. В Румынии живет чуть меньше 19,5 миллиона человек.

Цель правительства — вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. Но почти половина румын говорят, что не собираются вакцинироваться — это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе, согласно опросу социологов из компании Globesec.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Руководство замка Бран надеется, что его инициатива поможет изменить скептический настрой румын.

Каждые выходные в мае любой желающий может прийти сюда на экскурсию без предварительной записи и получить в подарок бесплатный вход на выставку средневековых пыток. Но только при условии, что посетитель согласится сделать прививку.

Почему выставка пыток? Таким образом менеджмент музея решил напомнить каково это было — жить в те времена, когда не было ни шприцов, ни вакцин.

«Наша идея заключалась в том, чтобы показать, как мучались люди в Европе 500−600 лет назад», — заявил директор по маркетингу музея Александру Приску.

Источник: GETTY IMAGES

Кроме того, правительство Румынии надеется, что акция замка привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии посетители почти исчезли.

Замок Бран находится у подножия Карпатских гор, в 170 км к северу от Бухареста. Его называют замком Дракулы, поскольку, согласно легенде, в нем ночевал господарь Влад Цепеш во время своих походов.

Влад Цепещ стал прототипом заглавного персонажа в романе Брэма Стокера «Дракула».

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