00:28 (мск), источник: Российская газета
На Кипре отменили карантин для привитых туристов
Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут въезжать в Республику Кипр с 10 мая без
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При этом, на Кипре признают российские вакцины, в частности, «Спутник V». Копию сертификата о вакцинации на английском языке нужно перед поездкой загрузить в специальный
Туристам, не прошедшим вакцинацию, пока потребуется
Для посещения торговых центров, магазинов театров, кинотеатров, кафе, ресторанов и других общественных заведений на Кипре вводится специальный пропуск Coronapass. Но на туристов его действие не распространяется, отмечают в Ассоциации туроператоров России.
Перемещаться по территории Кипра и посещать общественные места туристы будут с помощью той же формы CyprusFlightPass. Ранее для выхода за пределы отеля требовалось отправлять специальное
С 10 мая на Кипре начнут работать непродуктовые магазины, театры и кинотеатры, можно будет проводить церемонии в церкви, возобновится очное обучение в школах. Рестораны смогут работать на открытом воздухе. При этом
Пока Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Кипром. Выполняются только грузопассажирские рейсы. Однако добраться на остров из России можно со стыковками.