01:05 (мск), источник: Известия
В России состоялась акция «Свет Победы»
В России прошла акция «Свет Победы», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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В 21:50 мск участники погасили свет в домах и, подойдя к окну, зажгли свечи или фонарики на мобильных телефонах. Кроме того, россияне зажигали огоньки в парках, ресторанах и на улице. Свои действия они снимали на видео и делились ими в социальных сетях с хештегом #СветПобеды.
«Своей акцией мы хотим почтить память героев, дать людям вспомнить, как важен этот праздник для нашей страны», — заявили организаторы «Света Победы».
В Москве состоялся салют, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Залпы начались в 22:00 и продлились 10 минут. Всего выпущено более 12 тыс. фейерверочных изделий из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов.
Также прозвучали 30 холостых залпов батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Салюты и фейерверки в День Победы также увидели жители Калининграда, Новосибирска, Севастополя, Мурманска, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Волгограда и еще 12 городов РФ.