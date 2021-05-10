СМИ узнали о возможных причинах развода Билла и Мелинды Гейтс

Газета пишет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также на слова бывшего сотрудника благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, что контакты ее мужа с Эпштейном были «одним из источников для беспокойства» Мелинды.
По словам экс-сотрудника фонда, ее опасения по этому поводу возникли еще в 2013 году, после того, как они с Биллом встретились с Эпштейном. Она сказала об этом мужу, однако он продолжил общение с Эпштейном.
The Wall Street Journal сообщает, что Мелинда Гейтс консультировалась с адвокатами по разводам с 2019 года. Она называла брак с сооснователем Microsoft «безвозвратно разрушенным», уточняет газета.
В частности, Мелинда несколько раз созванивалась со своими адвокатами в октябре 2019 года, в то же время, когда The New York Times выпустила статью об Эпштейне и Гейтсе. В ней газета утверждала, что они встречались несколько раз. По данным The New York Times, эти отношения завязались уже после того, как Эпштейна обвинили в преступлениях на сексуальной почве.
Представитель Гейтса Брижитт Арнольд тогда же заявляла, что двое предпринимателей общались по вопросам благотворительности. По словам Арнольд, Гейтс сожалел об этом и признавал, что встречи с Эпштейном были ошибкой.
В пятницу представитель Гейтса заявил The Wall Street Journal, что бизнесмен остается верен своему заявлению от 2019 года, не добавив ничего к этому.
О разводе Гейтсов после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги пояснили, что приняли такое решение «после долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями». Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.
О том, как супруги будут делить активы, официально объявлено не было. Bloomberg со ссылкой на имеющиеся у агентства документы сообщал, что фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями ряда крупных компаний, 3 мая перевел Мелинде ценные бумаги на сумму $1,8 млрд. Сделка может быть связана с разделом имущества Гейтсов, так как в тот же день они объявили о разводе.
По данным Bloomberg, Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера в США Autonation.