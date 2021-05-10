Саудовская Аравия анонсировала хадж на «специальных условиях»

В сообщении агентства говорится, что мероприятия, связанные с паломничествами, пройдут «в безопасной среде», так как здоровье и безопасность человека ставятся в королевстве на первое место. Санитарные власти Саудовской Аравии продолжают оценивать обстановку, передает агентство.
Детали по проведению хаджа, а также меры по контролю за распространением COVID-19, будут объявлены позже. В 2021 году хадж пройдет с 17 по 22 июля, умру можно совершить в остальное время года.
В марте власти Саудовской Аравии заявили, что всем паломникам, принимающим участие в хадже, необходимо будет вакцинироваться от коронавируса. Требование будет касаться как иностранных паломников, так и граждан страны.
Позже стало известно, что всем иностранцам, прибывающим в Саудовскую Аравию для совершения умры, необходимо будет иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.
В 2020 году Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников, участвовать разрешено было тем, кто находился на территории королевства. Помимо этого, число участников было ограничено 1 тыс. человек.