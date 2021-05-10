07:45 (мск), источник: РБК
В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от COVID-19
В замке Бран в Румынии, также известном как замок Дракулы, открылся пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на
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Предварительной записи для того, чтобы сделать прививку в замке Дракулы, не требуется, уточнили организаторы. Всем вакцинированным выдадут специальный сертификат о том, что они привились в замке Бран. Они также получат бесплатный доступ на выставку со средневековыми орудиями пыток.
На отдельной странице, посвященной марафону, говорится, что прививки будут делать сотрудники мобильной медицинской бригады.
По данным на 9 мая, в Румынии вакцинировали 3,6 млн человек. Для этого, кроме вакцины Pfizer, используются препараты компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. К сентябрю же власти намерены вакцинировать 10 млн граждан.
С начала пандемии в стране стало известно об 1 млн заразившихся коронавирусом, умерли 28,9 тыс. человек (по данным Университета Джонса Хопкинса).
Замок Бран был построен в XIII веке, в 30 км от города Брашов. Им в разное время владели венгры, валахи и турки. По легенде правитель Валахии Влад Цепеш (прототип графа Дракулы из романа Брэма Стокера «Дракула») останавливался в замке,