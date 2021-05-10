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07:45 (мск), источник: РБК

В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от COVID-19

В замке Бран в Румынии, также известном как замок Дракулы, открылся пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на Facebook-странице замка. Вакцинацию будут проводить в рамках марафона, каждые пятницу, субботу и воскресенье мая. Желающим привиться введут вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

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08:16 (мск)Замок Дракулы в Румынии стал центром вакцинации от коронавируса
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Источник: Агентство «Москва»

Предварительной записи для того, чтобы сделать прививку в замке Дракулы, не требуется, уточнили организаторы. Всем вакцинированным выдадут специальный сертификат о том, что они привились в замке Бран. Они также получат бесплатный доступ на выставку со средневековыми орудиями пыток.

На отдельной странице, посвященной марафону, говорится, что прививки будут делать сотрудники мобильной медицинской бригады.

По данным на 9 мая, в Румынии вакцинировали 3,6 млн человек. Для этого, кроме вакцины Pfizer, используются препараты компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. К сентябрю же власти намерены вакцинировать 10 млн граждан.

С начала пандемии в стране стало известно об 1 млн заразившихся коронавирусом, умерли 28,9 тыс. человек (по данным Университета Джонса Хопкинса).

Замок Бран был построен в XIII веке, в 30 км от города Брашов. Им в разное время владели венгры, валахи и турки. По легенде правитель Валахии Влад Цепеш (прототип графа Дракулы из романа Брэма Стокера «Дракула») останавливался в замке, из-за чего укрепление назвали его именем.

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