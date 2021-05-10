18:33 (мск), источник: РБК
В Норвегии рекомендовали не прививать препаратами AstraZeneca и J&J
Правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины, разработанные
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Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) также рекомендовал отказаться от массового использования вакцины Janssen (Johnson & Johnson). Директор института, Камилла Столтенберг, заявила, что неизвестно, насколько велик риск использования этой вакцины, и поэтому также неясно, какова польза от ее применения.
Профессор молекулярной иммунологии Энн Спуркленд, комментируя NRK эти рекомендации правительственных экспертов, отметил, что Норвегия была одной из стран, в которой зафиксировали вероятное возникновение тяжелых побочных явлений после использования вакцины от AstraZeneca. В стране было зафиксировано четыре летальных исхода
Как и в Дании, ограничившей ранее использование этих вакцин, эксперты в Норвегии рекомендовали сохранить для граждан возможность прививаться этими препаратами добровольно, по желанию.
С февраля ряд стран приостановили использование вакцины, разработанной шведской компанией AstraZeneca,
Однако по итогам проверок, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и медицинскими структурами европейских стран, было установлено, что связи между прививкой и тромбозом нет. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что возможная польза от продолжения массовой вакцинации с препаратом AstraZeneca, который обгоняет другие вакцины по количеству стран, где он зарегистрирован, перевешивает возможные риски.
Всего комитет по оценке рисков Европейского агентства лекарственных средств (EMA) выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных препаратом от AstraZeneca.
Вакцина Janssen от американской Johnson & Johnson также оказалась под подозрением
Тем не менее 3 мая Дания исключила Janssen из списка вакцин, рекомендованных для массовой вакцинации, оставив возможность для граждан привиться ею по желанию.