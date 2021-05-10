Коронавирус: в Британии разрешат обниматься

15:08 (мск), источник: BBC News Русская служба
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«Мы все скучали по обнимашкам, нам всем не хватало близкого и интимного контакта с друзьями и родными, и я надеюсь, что мы снова сможем обниматься и целоваться в помещении», — сказала в радиоинтервью
По предварительным сведениям, правительство разрешит собираться компаниями до 30 человек на открытом воздухе и до шести человек из двух домохозяйств — в помещении.
Кроме того, как ожидается, с 17 мая пабы, кафе и рестораны смогут возобновить обслуживание в своих помещениях. Сейчас посетители могут сидеть только за столиками снаружи. Кроме того, правительство, возможно, разрешит открыться театрам и кинотеатрам.
Ожидаемая отмена части коронавирусных ограничений — это очередной этап в «дорожной карте» правительства Британии по постепенной отмене локдауна. Сроки и содержание этих этапов зависят от статистики заражаемости и заболеваемости, а эти показатели, как сказала Надин Доррис, сейчас в Британии выглядят чрезвычайно хорошо.
В воскресенье в Британии было зафиксировано всего две смерти от ковида и 1770 случаев заражения. На последнем пике, в январе, число заражений в некоторые дни превышало 60 тыс., а число смертей в один из январских дней перевалило за полторы тысячи.
Но с тех пор в Британии быстро пошла кампания вакцинации: сейчас хотя бы одну прививку сделали более 35 млн из 66 млн британцев, а обе прививки получили уже 17,6 млн человек.