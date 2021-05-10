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15:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него «хороший уровень антител» после прививки от коронавируса. Его цитирует РИА Новости.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», — сказал глава государства.

Он уточнил, что анализ на антитела у него взяли накануне, 9 мая.

Первую прививку от коронавируса президенту сделали 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол.

Название двухкомпонетной вакцины, которой привили Путина, Кремль раскрывать не стал, отметив эффективность всех отечественных вакцин.

14 апреля главе государства сделали вторую прививку.

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