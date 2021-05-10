ВОЗ объявила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 миллиона случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших», — сказал Гебрейесус.
В апреле глава ВОЗ заявил, что ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в ближайшие месяцы. «У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — пояснил он.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зафиксировали более 158 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 32 миллионов из них — в США. Скончались в результате заражения почти 3,3 миллиона человек.