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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ объявила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

Заболеваемость коронавирусом и смертность от него в мире вышли на плато на неприемлемо высоком уровне, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его цитирует ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 миллиона случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших», — сказал Гебрейесус.

В апреле глава ВОЗ заявил, что ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в ближайшие месяцы. «У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — пояснил он.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зафиксировали более 158 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 32 миллионов из них — в США. Скончались в результате заражения почти 3,3 миллиона человек.

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