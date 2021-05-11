10:57 (мск), источник: Life.ru
Последний день на «Титанике»: на пляже в Канаде нашли послание с затонувшего парохода
Бутылку с письмом могла отправить юная француженка, находившаяся на лайнере.
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В руки команды учёных из Университета Квебека (UQAR) попало необычное послание. Эксперты заинтересовались письмом из запечатанной бутылки, датированным 13 апреля 1912 года. Морскую корреспонденцию нашла семья, отдыхающая на пляже у скал
По версии специалистов, историческая ценность письма заключается в том, что оно могло попасть в воды океана за день до трагической гибели «Титаника». Автором послания, как предполагается, стала 13-летняя девочка Матильда Лефевр.
«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в
Там же говорится, что девочка была пассажиром третьего класса на «Титанике» вместе с матерью и тремя братьями и сёстрами. Семья собиралась присоединиться к своему отцу Франку Лефевру. Мужчина покинул Францию в 1910 году с четырьмя другими детьми в надежде на лучшую жизнь в Америке.