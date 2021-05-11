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10:57 (мск), источник: Life.ru

Последний день на «Титанике»: на пляже в Канаде нашли послание с затонувшего парохода

Бутылку с письмом могла отправить юная француженка, находившаяся на лайнере.

Источник: UQAR

В руки команды учёных из Университета Квебека (UQAR) попало необычное послание. Эксперты заинтересовались письмом из запечатанной бутылки, датированным 13 апреля 1912 года. Морскую корреспонденцию нашла семья, отдыхающая на пляже у скал Хоупвелл-Рокс весной 2017 года.

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По версии специалистов, историческая ценность письма заключается в том, что оно могло попасть в воды океана за день до трагической гибели «Титаника». Автором послания, как предполагается, стала 13-летняя девочка Матильда Лефевр.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь её найдёт, сообщите об этом семье Лефевров в Лёвен,» — пишет она. Текст письма приводится на сайте UQAR.

Там же говорится, что девочка была пассажиром третьего класса на «Титанике» вместе с матерью и тремя братьями и сёстрами. Семья собиралась присоединиться к своему отцу Франку Лефевру. Мужчина покинул Францию в 1910 году с четырьмя другими детьми в надежде на лучшую жизнь в Америке.

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