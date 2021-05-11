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05:19 (мск), источник: Известия

В Приморье проверят данные о помещении депутата Ищенко в психдиспансер

Руководство и депутаты заксобрания Приморья проверяют информацию о госпитализации в психоневрологический диспансер экс-кандидата в губернаторы региона от КПРФ Андрея Ищенко.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 11 мая «РИА Новости» сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы регионального заксобрания Дмитрий Новиков.

«Мы сейчас этим вопросом занимаемся, потому что речь идет о нашем коллеге, и, конечно, мы все озабочены и его высказываниями, и слухами о его госпитализации. Пока официальной информации о его госпитализации нет, руководство психоневрологического диспансера такую информацию не дает, ссылаясь на врачебную тайну, и мы можем понять: ситуация деликатная», — сказал Новиков.

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По его словам, сейчас связи с Ищенко нет.

О том, что экс-кандидата на пост губернатора Приморья поместили в психдиспансер, 9 мая написал Telegram-канал «ТОР» со ссылкой на самого Ищенко.

Накануне Андрей Ищенко в своем Instagram сделал несколько заявлений. В частности, он опубликовал видео, в котором обвинил в коррупции нынешнего главу региона Олега Кожемяко. В настоящее время публикации Ищенко удалены из Instagram.

Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году и прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были зафиксированы массовые нарушения. В итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. На повторные выборы Ищенко не допустили.

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