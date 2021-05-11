05:19 (мск), источник: Известия
В Приморье проверят данные о помещении депутата Ищенко в психдиспансер
Руководство и депутаты заксобрания Приморья проверяют информацию о госпитализации в психоневрологический диспансер
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Об этом 11 мая «РИА Новости» сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы регионального заксобрания Дмитрий Новиков.
«Мы сейчас этим вопросом занимаемся, потому что речь идет о нашем коллеге, и, конечно, мы все озабочены и его высказываниями, и слухами о его госпитализации. Пока официальной информации о его госпитализации нет, руководство психоневрологического диспансера такую информацию не дает, ссылаясь на врачебную тайну, и мы можем понять: ситуация деликатная», — сказал Новиков.
По его словам, сейчас связи с Ищенко нет.
О том, что
Накануне Андрей Ищенко в своем Instagram сделал несколько заявлений. В частности, он опубликовал видео, в котором обвинил в коррупции нынешнего главу региона Олега Кожемяко. В настоящее время публикации Ищенко удалены из Instagram.
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году и прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были зафиксированы массовые нарушения. В итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. На повторные выборы Ищенко не допустили.