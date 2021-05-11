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05:36 (мск), источник: ТАСС

Байден обещал новые рекомендации по ситуации с коронавирусом

Президент США также назвал обнадеживающим решение американского регулятора одобрить применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет.

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Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал обнадеживающим решение американского регулятора одобрить применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет.

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Как отмечается в распространенном в понедельник заявлении президента, в ближайшее время стоит ожидать новых рекомендаций федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

«Безопасные и эффективные вакцины сдерживают распространение вируса, спасают тысячи жизней и позволяют миллионам американцев начать возвращаться к нормальной жизни, — сказал Байден. — В ближайшие дни мы услышим больше от федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний об их рекомендациях».

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США издали 27 апреля рекомендации, согласно которым теперь разрешено находиться на улице без защитных масок вне зависимости от наличия или отсутствия у жителей прививки от коронавируса.

Тем же, кто прошел полную вакцинацию, можно забыть о маске даже на небольших уличных встречах на улице или во время посещения открытых веранд кафе и ресторанов в окружении посторонних людей.

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