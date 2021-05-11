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05:32 (мск), источник: ТАСС

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83%

Население составило 1,41178 млрд человек.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

«Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», — уточняется в распространенном докладе.

В 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек.

Согласно опубликованной статистике, в стране проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения — люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% — от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%.

Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89% — это на 14,21 процентных пункта больше, чем в 2010 году.

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