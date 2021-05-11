12:53 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Закрытие участка «Дубровка» — «Волжская»: бесплатные автобусы и альтернативные маршруты
Он закрыт до 23 мая для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.
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На время закрытия участка «Дубровка» — «Волжская»
Маршрут КМ1 проходит от станции метро «Волжская» до «Текстильщиков». Это главный компенсационный маршрут для пассажиров, которые приезжают на «Волжскую». Автобус КМ2 едет от «Волжской» через станцию Люблино МЦД-2, станции метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». Автобус КМ3 ходит только по будням — от «Печатников» через «Кожуховскую» до «Дубровки». КМ2 и КМ3 удобны для тех, кто пользуется «Печатниками» и «Кожуховской».
Временное закрытие станций повлияло на работу соседних участков. Например, от станции «Выхино» до «Котельников»
В ЮВАО временно изменилась схема движения. Например, в Северном тоннеле открыта всего одна полоса, ехать по ней может только общественный транспорт. Для личных автомобилей также закрыт проезд по Курской улице.
Участок «Дубровка» — «Волжская» закрыли