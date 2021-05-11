Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
15Праздничный салют в честь Дня Победы
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
12:53 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Закрытие участка «Дубровка» — «Волжская»: бесплатные автобусы и альтернативные маршруты

Он закрыт до 23 мая для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На время закрытия участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро для пассажиров разработали альтернативные маршруты. С 05:15 до 02:00 ходят автобусы особо большой вместимости.

Читайте также
Как закрытие участка салатовой ветки метро повлияет на работу соседних линий

Маршрут КМ1 проходит от станции метро «Волжская» до «Текстильщиков». Это главный компенсационный маршрут для пассажиров, которые приезжают на «Волжскую». Автобус КМ2 едет от «Волжской» через станцию Люблино МЦД-2, станции метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». Автобус КМ3 ходит только по будням — от «Печатников» через «Кожуховскую» до «Дубровки». КМ2 и КМ3 удобны для тех, кто пользуется «Печатниками» и «Кожуховской».

Временное закрытие станций повлияло на работу соседних участков. Например, от станции «Выхино» до «Котельников» Таганско-Краснопресненской линии увеличили интервалы движения поездов, а станцию «Косино» Некрасовской линии в сторону центра проезжают без остановки.

В ЮВАО временно изменилась схема движения. Например, в Северном тоннеле открыта всего одна полоса, ехать по ней может только общественный транспорт. Для личных автомобилей также закрыт проезд по Курской улице.

Участок «Дубровка» — «Волжская» закрыли из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро. В зоне проходки сложные геологические условия, поэтому для этой работы нужно больше времени.

Маршруты и изменения схемы движения

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин выразил соболезнования близким жертв стрельбы в Казани
После стрельбы в школе в Казани завели дело о массовом убийстве
ООН собирается прививать сотрудников «Спутником V»
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в России на этой неделе
Новая Зеландия страдает от нашествия ежей
В Приморье водители сняли на видео внезапную встречу с тигром
На пляже в Канаде нашли послание с «Титаника»
Gnezdo.ru
10 самых опасных мотоциклов
Россиян предупредили об аномальном холоде
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Премьера новой серии о Чебурашке и крокодиле Гене
Hi-Tech
Датчик давления, реплика Apple Watch (>10k заказов) и ещё 11 товаров, которые захочется купить Время выгодных покупок
Горячие темы на Авто
Начинающая 170
Патриоты России отзовитесь! Юрич, Капитан, Андрей, Сергей, Матвей, Соловьёв, Киселёв, Матвеев, Бушаев! 119
"Клюква в сахаре". 118
Начинаю уважать либерастов 107
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 562
Вторник, картинки. 464
Май, вторник, картинки. 459
Свекровь хочет помощи 445
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь