13:46 (мск), источник: Коммерсантъ
ООН планирует вакцинировать сотрудников «Спутником V»
ООН хочет начать применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерриш.
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По его словам, ООН ждет одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сотрудники ООН в странах, одобривших «Спутник V», уже вакцинируются этим препаратом.
«Прежде всего, многие сотрудники ООН уже получили вакцину “Спутник V”, а именно в Российской Федерации. И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, но ожидаем одобрения Всемирной организации здравоохранения, что с точки зрения работы ООН необходимо», — сказал господин Гутерриш в интервью российским информационным агентствам (цитата по «РИА Новости»).
«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию “Спутником V”, прививаться этой вакциной», — добавил он.
«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. В настоящий момент ее одобрило уже 64 страны. Эксперт ВОЗ Марианджела Симао на прошлой неделе сообщила, что организация рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины в конце июня—июле. Европейское агентство лекарственных средств уже проводит ее экспертизу, в случае положительного результата препарат будет использоваться в ЕС. Первыми европейскими странами, которые одобрили применение «Спутника V», стали Венгрия и Словакия.