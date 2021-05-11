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18:37 (мск), источник: Ведомости

Словакия приостановила использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca

Словакия приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в связи со смертью от тромбоза 47-летней вакцинированной женщины, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Зузана Элиашова.

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Источник: AFP 2021

«В настоящее время люди, которые ждут вторую дозу этой вакцины, получат ее. Вакцинация тех, кто должен был получить первую дозу, приостановлена», — приводит ее заявление телеканал «TA3».

Она добавила, что сейчас минздрав Словакии рассматривает несколько вариантов развития ситуации. Экспертное заключение относительно продолжения применения вакцины от AstraZeneca в стране будет вынесено в течение текущей недели.

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Ранее Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC) Словакии подтвердил смерть третьего человека после прививки препаратом от AstraZeneca. 47-летняя женщина скончалась от тромбоза. Также выяснилось, что она страдала генетическим заболеванием, о котором раньше не знала. После этого министр здравоохранения страны Владимир Ленгварски заявил о возможном изменении стратегии вакцинации.

В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из пациентов в итоге скончались. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.

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