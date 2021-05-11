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18:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: ВОЗ подняла степень опасности индийского штамма

ВОЗ и британский премьер обеспокоены одним из новых индийских штаммов коронавируса; индийские журналисты говорят, что в официальной статистике число жертв ковида занижено в разы.

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Источник: EPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перевела индийский штамм коронавируса B.1.617 из категории «предмет внимания» в категорию «предмет обеспокоенности».

Как сообщила ВОЗ, предварительные исследования показали, что этот штамм более заразен, чем многие другие, и потому требует дальнейшего изучения.

В эту же категорию ВОЗ ранее зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР и Бразилии.

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ВОЗ переводит штамм вируса в категорию «предмет озабоченности» в случае, если он отвечает хотя бы одному из нескольких критериев, а именно, повышенная заразность (легкость передачи), более тяжелое течение болезни или повышенная сопротивляемость антителам, лекарствам и вакцинам.

Британский премьер-министр Борис Джонсон тоже озабочен одним из трех обнаруженных в Британии штаммов индийского происхождения: он сказал, что правительству придется с повышенным вниманием отнестись к очагам заражения этим штаммом в Британии.

По оценке ученых, «индийский» штамм передается от человека к человеку по крайней мере так же легко, как «британский».

Это, впрочем, не означает, что заразившиеся ими более тяжело болеют, чем заразившиеся другими штаммами.
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Индия — сколько жертв на самом деле?

Журналисты ведущей газеты индийского штата Гуджарат занялись подсчетом погибших от ковида в больницах и местах кремации — и утверждают, что официальные данные о жертвах меньше реального числа в несколько раз.

Как рассказывает Всемирная служба Би-би-си, для ведущей газеты Гуджарата Sandesh все началось больше месяца назад с того, что жена и дочь одного из редакторов случайно увидели в больнице в столице штата Гандинагаре тела двух умерших от ковида — тогда как по официальным отчетам умерших от коронавируса в Гандинагаре на тот момент не было, а во всем 65-миллионном Гуджарате власти насчитали их в тот день всего девять.

Навоз от ковида. Эти жители города Ахмадабад в индийском штате Гуджарат обмазались коровьим навозом, веря, что испражения священных животных защитят их от коронавируса | Источник: Reuters

Журналисты стали собирать данные, обзванивая больницы в семи крупнейших городах Гуджарата, дежуря у больниц и моргов и обходя места кремации. Они публикуют регулярные сводки — и цифры в них чаще всего оказываются в несколько раз выше, чем официальные данные об умерших.

16 апреля, например, репортеры объехали по кругу весь огромный город Ахмадабад и посетили 21 крематорий и площадку для кремации. Поговорив с родственниками, работниками крематориев, изучив свидетельства о смерти, они насчитали 200 умерших от коронавируса. На следующий день власти Ахмадабада объявили о 25 смертях.

Журналисты Sandesh отмечают, что власти ни разу не опровергали их подсчеты. С другой стороны, они признают, что собранные ими данные все же нуждаются в официальной проверке и подтверждении.

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Тела в Ганге

Десятки тел людей, предположительно скончавшихся от коронавируса, находят в последнее время на берегах Ганга на севере Индии.

Жители деревни Гахмар (население свыше 25 тыс. человек) в штате Уттар-Прадеш уже несколько дней жаловались на чудовищную вонь, однако власти приняли меры лишь после того, как в понедельник в штате Бихар, расположенном ниже по течению, из реки было выловлено более 70 тел людей, предположительно умерших от коронавируса.

«Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4−5-дневной давности», — сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар. Полиция проводит расследование.

Во вторник операция по извлечению тел началась и в Гахмаре. В общей сложности было обнаружено около 50 трупов; полиция, начиная с полуночи, с помощью палок выловила из воды до 30 сильно разложившихся тел. В СМИ появились сообщения о том, что в общей сложности счет может идти на сотни трупов, а их состояние свидетельствует о том, что они находились в реке несколько дней.

Местные жители говорят, что тела могли сбросить в Ганг из-за высокой стоимости кремации. Индийские власти обещают, что обнаруженные тела будут захоронены или кремированы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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