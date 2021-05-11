Коронавирус в мире: ВОЗ подняла степень опасности индийского штамма

ВОЗ переводит штамм вируса в категорию «предмет озабоченности» в случае, если он отвечает хотя бы одному из нескольких критериев, а именно, повышенная заразность (легкость передачи), более тяжелое течение болезни или повышенная сопротивляемость антителам, лекарствам и вакцинам.
Британский премьер-министр Борис Джонсон тоже озабочен одним из трех обнаруженных в Британии штаммов индийского происхождения: он сказал, что правительству придется с повышенным вниманием отнестись к очагам заражения этим штаммом в Британии.
По оценке ученых, «индийский» штамм передается от человека к человеку по крайней мере так же легко, как «британский».
Это, впрочем, не означает, что заразившиеся ими более тяжело болеют, чем заразившиеся другими штаммами.
Журналисты ведущей газеты индийского штата Гуджарат занялись подсчетом погибших от ковида в больницах и местах кремации — и утверждают, что официальные данные о жертвах меньше реального числа в несколько раз.
Как рассказывает Всемирная служба Би-би-си, для ведущей газеты Гуджарата Sandesh все началось больше месяца назад с того, что жена и дочь одного из редакторов случайно увидели в больнице в столице штата Гандинагаре тела двух умерших от ковида — тогда как по официальным отчетам умерших от коронавируса в Гандинагаре на тот момент не было, а во всем 65-миллионном Гуджарате власти насчитали их в тот день всего девять.
Навоз от ковида. Эти жители города Ахмадабад в индийском штате Гуджарат обмазались коровьим навозом, веря, что испражения священных животных защитят их от коронавируса | Источник:Reuters
Журналисты стали собирать данные, обзванивая больницы в семи крупнейших городах Гуджарата, дежуря у больниц и моргов и обходя места кремации. Они публикуют регулярные сводки — и цифры в них чаще всего оказываются в несколько раз выше, чем официальные данные об умерших.
16 апреля, например, репортеры объехали по кругу весь огромный город Ахмадабад и посетили 21 крематорий и площадку для кремации. Поговорив с родственниками, работниками крематориев, изучив свидетельства о смерти, они насчитали 200 умерших от коронавируса. На следующий день власти Ахмадабада объявили о 25 смертях.
Журналисты Sandesh отмечают, что власти ни разу не опровергали их подсчеты. С другой стороны, они признают, что собранные ими данные все же нуждаются в официальной проверке и подтверждении.
Десятки тел людей, предположительно скончавшихся от коронавируса, находят в последнее время на берегах Ганга на севере Индии.
Жители деревни Гахмар (население свыше 25 тыс. человек) в штате Уттар-Прадеш уже несколько дней жаловались на чудовищную вонь, однако власти приняли меры лишь после того, как в понедельник в штате Бихар, расположенном ниже по течению, из реки было выловлено более 70 тел людей, предположительно умерших от коронавируса.
«Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4−5-дневной давности», — сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар. Полиция проводит расследование.
Во вторник операция по извлечению тел началась и в Гахмаре. В общей сложности было обнаружено около 50 трупов; полиция, начиная с полуночи, с помощью палок выловила из воды до 30 сильно разложившихся тел. В СМИ появились сообщения о том, что в общей сложности счет может идти на сотни трупов, а их состояние свидетельствует о том, что они находились в реке несколько дней.
Местные жители говорят, что тела могли сбросить в Ганг из-за высокой стоимости кремации. Индийские власти обещают, что обнаруженные тела будут захоронены или кремированы.
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