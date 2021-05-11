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20:20 (мск), источник: Известия

Названы увеличивающие риск смерти от COVID-19 в шесть раз факторы

Риск смерти при наличии неврологических осложнений у пациентов с коронавирусом возрастает в шесть раз, следует из исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

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Источник: AFP 2021

Отмечается, что неврологические проблемы развиваются у большого числа госпитализированных с COVID-19. Так, из 3744 взрослых инфицированных пациентов 82% имели неврологические симптомы. Примерно четыре из десяти пациентов жаловались на головные боли, а трое из десяти — на потерю обоняния или вкуса.

Наиболее распространенным неврологическим диагнозом являются острая энцефалопатия, кома и инсульт. Также пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или чересчур возбужденными.

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Ученые установили, что наличие у пациента ранее существовавшего неврологического состояния любого типа вдвое увеличивало риск развития осложнений, связанных с коронавирусом.

Также наличие любых неврологических симптомов COVID-19 увеличивало риск смерти в шесть раз. Кроме того, среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются, считают ученые.

Исследование было проведено Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID-19 (GCS-NeuroCOVID). Это крупнейшее когортное исследование, объединяющее данные из 133 лечебных организаций в 13 странах.

Ранее во вторник сообщалось, что исследователи изучили связь пародонтита (хронического воспаления десен) с осложнениями COVID-19. Оказалось, что у зараженных коронавирусом с пародонтитом в 8,81 раза выше риск летального исхода, чем у людей со здоровыми деснами.

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