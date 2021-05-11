Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
18:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В США разрешили колоть Pfizer подросткам

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) официально разрешило колоть вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

Как поясняют представители FDA, решение управления — это очередной шаг к поголовной вакцинации и, следовательно, возвращению к нормальной жизни после пандемии.

В США, где живут около 330 млн человек, к настоящему времени сделано примерно 260 млн прививок.

Новость
ВОЗ признала особую опасность «индийской» мутации ковида

FDA одобрило прививки Pfizer для подростков по результатам клинического испытания, в котором участвовали 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Часть из них получила курс из двух настоящих прививок, части вкололи плацебо.

В группе, получившей плацебо, затем были зафиксированы 18 случаев заболевания ковидом с симптомами, а в реально привитой группе — ни одного.

Решение FDA — это не окончательное разрешение прививать подростков вакциной Pfizer, вопрос еще должен рассмотреть американский Центр контроля и профилактики заболеваний.

На немецко-американскую вакцину Pfizer-BioNTech основную ставку в прививочной кампании сделали и США, и Евросоюз. Еврокомиссия на этих выходных объявила о заключении дополнительного контракта на поставку 1,8 млрд доз этой вакцины.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В казанской школе №175 выпускник застрелил девять человек. Что известно
Коронавирус в мире: ВОЗ подняла степень опасности индийского штамма; в С...
Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 9
СМИ: Какова реальная смертность от коронавируса в Индии
Хакеры извинились за атаку на топливную компанию США
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Грабители пытались украсть $25 млн с помощью водяного пистолета
Китай проведет разделительную линию по вершине Эвереста
В южные регионы России внезапно вернулась зима
Здоровье
Психологи оценили тип личности убийцы из казанской гимназии По их мнению, вычислить людей с такими отклонениями крайне сложно на уровне школьной психологии.
Горячие темы на Авто
Начинающая 171
Патриоты России отзовитесь! Юрич, Капитан, Андрей, Сергей, Матвей, Соловьёв, Киселёв, Матвеев, Бушаев! 120
"Клюква в сахаре". 118
Начинаю уважать либерастов 108
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Лариса Долина посетила могилу Юлии Началовой
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Весь СССР обожал ее, не зная этой правды
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь