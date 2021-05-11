Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
20:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из США «заставила» улыбаться исторических личностей
Президенты, писатели и короли стали намного радостнее
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Иллюстратор из США по имени Карлин Беччиа решила добавить немного радости на старые снимки исторических личностей. Она обработала портреты президентов США Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона, британских королев Виктории и Елизаветы I, кубинского революционера Эрнесто Че Гевара, писателей Эдгара Аллана По и Марка Твена, а также портрет мексиканской художницы Фриды Кало, скульптуру древнеримского полководца и императора Юлия Цезаря.
Беччиа отметила, что всего одна улыбка кардинально меняет лицо и отношение к человеку. Она добавила, что раньше люди никогда не улыбались для снимков. Отношение к фотографии было очень серьезным, ведь многие могли позволить себе лишь
Екатерина Гура