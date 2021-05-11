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20:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из США «заставила» улыбаться исторических личностей

Президенты, писатели и короли стали намного радостнее

Иллюстратор из США по имени Карлин Беччиа решила добавить немного радости на старые снимки исторических личностей. Она обработала портреты президентов США Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона, британских королев Виктории и Елизаветы I, кубинского революционера Эрнесто Че Гевара, писателей Эдгара Аллана По и Марка Твена, а также портрет мексиканской художницы Фриды Кало, скульптуру древнеримского полководца и императора Юлия Цезаря.

Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.

Беччиа отметила, что всего одна улыбка кардинально меняет лицо и отношение к человеку. Она добавила, что раньше люди никогда не улыбались для снимков. Отношение к фотографии было очень серьезным, ведь многие могли позволить себе лишь один-два фотопортрета за всю жизнь. Многих исторических личностей мы знаем лишь по их старым фотографиям и никогда не видели с улыбкой на лице, а потому Беччиа решила пофантазировать на эту тему.

Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.
Опубликовано Olena Oleksandra Chervonik Понедельник, 10 мая 2021 г.

Екатерина Гура

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