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02:00 (мск), источник: ТАСС

Дуа Липа получила премию BRIT Awards как лучшая исполнительница Великобритании

Ее альбом Future Nostalgia признали лучшей британской пластинкой.

Источник: AFP 2021

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Поп-певица Дуа Липа во второй раз удостоилась музыкальной премии BRIT Awards в номинации «Лучшая британская сольная исполнительница». Об этом объявлено во вторник вечером со сцены лондонского стадиона O2 Arena.

Конкурентами Дуа Липы были Арло Паркс, которой досталась награда в категории «Прорыв года», Celeste (настоящее имя — Селесте Уэйт), Джесси Уэр и Лианн Ла Хавас. Ранее 25-летняя певица косовского происхождения трижды становилась лауреатом премии BRIT Awards, в том числе один раз как лучшая исполнительница Великобритании в 2017 году.

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Кроме того, ее альбом Future Nostalgia во вторник был признан лучшей британской пластинкой. В этом году на победу в этой категории претендовали четыре девушки (помимо работы Дуа Липы, в списке также были представлены альбом Collapsed in Sunbeams Арло Паркс, релиз What's Your Pleasure? Джесси Уэр и записанный Celeste диск Not Your Muse), а также один мужчина — рэпер J Hus (настоящее имя — Момоду Джеллоу) с пластинкой Big Conspiracy.

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Именно J Hus удостоился премии BRIT Awards в категории «Лучший британский сольный исполнитель». Музыкант из Лондона обошел диджея Джоэла Корри, а также рэперов AJ Tracey (настоящее имя — Че Уолтон Грант), Headie One (Ирвинг Аджей) и Yungblud (Доминик Харрисон).

Победу в номинации «Лучшая британская группа» одержало поп-трио Little Mix. Их конкурентами были рок-коллективы The 1975 и Biffy Clyro, электронный дуэт Bicep, а также работающие в жанре хип-хоп артисты Young T & Bugsey. Лучшей британской песней была признана композиция Гарри Стайлса Watermelon Sugar.

Церемония со зрителями

41-я церемония вручения наград BRIT Awards стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала года. Внутрь стадиона O2 Arena на юго-востоке Лондона, вмещающего 20 тыс. зрителей, были допущены 4 тыс. человек, анализы которых на коронавирус дали отрицательный результат.

Как отметили организаторы, более половины билетов были разыграны с помощью жеребьевки среди тех, кто находился на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

При этом в рамках эксперимента, проводимого учеными при правительстве королевства, гости в помещении не были обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски, однако должны сдать еще один тест на коронавирус после посещения церемонии.

Тем самым власти хотят проверить, приведет ли отмена требования о социальном дистанцировании к массовым случаям заражения, несмотря на полученные перед мероприятием отрицательные анализы у зрителей. Врачи намерены использовать собранную информацию в преддверии принятия решений о возобновлении работы ночных клубов и проведении крупных мероприятий в помещениях в стране с конца июня.

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