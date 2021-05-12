Российский Красный крест начал сбор пожертвований для пострадавших в Казани

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк. Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного Креста redcross.ru.
«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», — приводятся на сайте организации слова ее председателя Павла Савчука.
Как писал «Ъ-Казань», вчера в 9:30 произошла стрельба в казанской гимназии № 175. В результате погибли 9 человек, в их числе 7 детей. Ещё 21 человек доставлен в больницы. Нападавший — 19-летний выпускник этой гимназии Ильназ Галявиев сдался силовикам.
Ранее власти Татарстана говорили о намерении выплатить семьям погибших по 1 млн руб., получившим ранения тяжелой и средней тяжести — по 400 тыс. руб., легкие травмы — по 200 тыс. руб.
Полина Петрова, «Ъ-Казань»
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