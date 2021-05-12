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04:26 (мск), источник: ТАСС

Картину Жан-Мишеля Баския «В этом случае» продали на аукционе за $93 млн

Выигрышную ставку сделали по телефону.

Источник: Getty Images/AFP

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Произведение американского неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баския (1960−1988) «В этом случае» ушло во вторник с молотка на аукционе Christie's за $93,1 млн. Трансляция торгов ведется на сайте аукциона.

Выигрышная ставка была сделана по телефону и составила $81 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат коллекционеру необходимо будет отдать за картину $93,105 млн.

Последнее из серии произведений художника, изображающих черепа (ключевой мотив в творчестве Баския) было создано им в 1983 году. Принадлежащая к той же серии картина «Без названия», написанная в 1982 году, была продана в 2017 году за $110,5 млн, установив рекорд стоимости для проданных с аукциона произведений американских художников.

Как отмечают эксперты Christie's, для чернокожего художника череп был «метафорой прошлого и преходящего характера человеческой жизни», в то же время служа «символом опасностей, подстерегающих молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка».

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