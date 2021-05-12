04:26 (мск), источник: ТАСС
Картину Жан-Мишеля Баския «В этом случае» продали на аукционе за $93 млн
Выигрышную ставку сделали по телефону.
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Выигрышная ставка была сделана по телефону и составила $81 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат коллекционеру необходимо будет отдать за картину $93,105 млн.
Последнее из серии произведений художника, изображающих черепа (ключевой мотив в творчестве Баския) было создано им в 1983 году. Принадлежащая к той же серии картина «Без названия», написанная в 1982 году, была продана в 2017 году за $110,5 млн, установив рекорд стоимости для проданных с аукциона произведений американских художников.
Как отмечают эксперты Christie's, для чернокожего художника череп был «метафорой прошлого и преходящего характера человеческой жизни», в то же время служа «символом опасностей, подстерегающих молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка».