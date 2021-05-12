09:30 (мск), источник: Известия
В Евросоюзе спрогнозировали сроки восстановления туризма
Туризм в странах Европы может вернуться к допандемийному уровню
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«Я думаю, модель, на которую мы смотрим, — это 2020 год, однако есть исключения. Считаю, что 2021 год будет лучше, чем 2020 год. Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», — цитирует его «РИА Новости».
Как уточнил эксперт, улучшение ситуации с туризмом в Европе может произойти благодаря вакцинации против COVID-19, которая позволит ослабить введенные в период пандемии ограничения.
8 мая в ходе саммита стран — членов Евросоюза было принято решение поэтапно упростить трансграничные поездки летом благодаря сертификатам вакцинации. Как уточнила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, система сертификатов вакцинации ЕС сможет начать работать в июне.
3 мая Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции сертифицированными на территории объединения препаратами.
Ранее, 22 апреля, страны Евросоюза согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации населения. В ЕК тогда отметили, что внедрение сертификатов должно быть обеспечено странами к июню 2021 года.
. Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы отсутствие такого документа ущемляло принцип добровольности вакцинирования и права путешественников.