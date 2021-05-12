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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Оливер Стоун: США ведут войну против России

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что США с 2006—2007 годов ведут войну против России. Она началась после речи российского президента Владимира Путина в Мюнхене, в которой тот обвинил США в навязывании другим государствам своих интересов, считает режиссер. Господин Стоун не видит оснований для обвинения России в агрессивном поведении в отличие от НАТО.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006—2007 году, когда он (Путин.— “Ъ”) произнес эту речь в Мюнхене», — сказал Оливер Стоун в интервью газете Washington Post.

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По мнению режиссера, в действительности не существует «доказательств агрессивности России».

Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике.
Оливер Стоун

Стоун считает, что в США должны быть люди, которые высказываются за мир, а также призывают Вашингтон ладить с Китаем, Россией, Ираном и прочими странами. «Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути, это путь самоубийства», — добавил он.

Оливер Стоун — американский режиссер, сценарист и продюсер. Трижды лауреат премии «Оскар». В 2017 году режиссер снял четырехсерийный документальный фильм о президенте Владимире Путине. Также в 2019 году Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».

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