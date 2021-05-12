Оливер Стоун: США ведут войну против России

«Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006—2007 году, когда он (Путин.— “Ъ”) произнес эту речь в Мюнхене», — сказал Оливер Стоун в интервью газете Washington Post.
По мнению режиссера, в действительности не существует «доказательств агрессивности России».
Стоун считает, что в США должны быть люди, которые высказываются за мир, а также призывают Вашингтон ладить с Китаем, Россией, Ираном и прочими странами. «Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути, это путь самоубийства», — добавил он.
Оливер Стоун — американский режиссер, сценарист и продюсер. Трижды лауреат премии «Оскар». В 2017 году режиссер снял четырехсерийный документальный фильм о президенте Владимире Путине. Также в 2019 году Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».