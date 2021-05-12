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11:10 (мск), источник: ТАСС

Мишустин: более 24 млн россиян прошли этапы вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 24 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили ее. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

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Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что в конце 2020 года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация. «Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации», — сообщил глава кабмина.

По состоянию на 11 мая, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 896 842 случая заражения, выздоровели 4 509 915 человек, умерли 113 976. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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