14:05 (мск), источник: Аргументы и факты
Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества
Злоумышленники теперь вынуждают жертву самостоятельно снять деньги со счета через банкомат или кассу.
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Первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев в интервью газете «Известия» предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно снять деньги со счета через банкомат или кассу.
«Возвращаясь к схеме, когда жертву доводят до снятия денег через отделение банка, сейчас она находится на первом этапе, когда попробовали, выяснили, что это может работать», — сказал он.
По словам собеседника издания, в ближайшее время данная технология может приобрести более массовый характер, ведь мошенники таким образом похищают сразу большую сумму денег.
«В прошлом году появилось особое внимание к депозитным счетам. Это само по себе показывает, что у мошенников сменилась модель», — пояснил эксперт.
В связи с этим регулятор рекомендует банкам информировать граждан о данной схеме, создавая соответствующие скрипты общения с клиентами.
Ранее Банк России выступил с инициативой замораживать похищенные средства на счетах кибермошенников.