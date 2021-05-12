Россияне потратили майские выходные на развлечения и шопинг

Аналитики оценили расходы россиян в предприятиях торговли и сферы услуг малого и среднего бизнеса с 1 по 10 мая по сравнению с предыдущей декадой 21—30 апреля.
Траты россиян в парках аттракционов выросли на майских праздниках на 85%, в музеях ― на 25%, согласно исследованию.
Отмечается, что с 1 по 10 мая подскочили продажи мороженого. В киосках на длинных выходных россияне потратили на 31% больше, чем декадой ранее. В то же время траты в кафе выросли на 4%.
Также россияне покупали больше алкоголя.
На фоне длинных выходных и теплой погоды, установившейся во многих регионах, траты в пивных магазинах выросли на 18%, а в алкомаркетах ― на 16%.
«Многие использовали майские праздники, чтобы обновить гардероб с наступлением тепла. Траты в несетевых магазинах одежды выросли на 11%, а в магазинах обуви ― на 7%. Также расходы на товары для дачи и садоводства увеличились на 4%. При этом расходы в магазинах автотоваров и автосервисах уменьшились на 34%, а в магазинах стройматериалов ― на 32%», — говорится в исследовании.
Во время праздников россияне, разъехавшиеся по дачам, реже ходили в салоны красоты и фитнес-центры. Траты в несетевых фитнес-центрах сократились на 36% по сравнению с допраздничной декадой, а в салонах красоты ― на 15%. Россияне на длинных выходных также сократили расходы на лечение зубов в стоматологических клиниках на 43%, заключили в компании.
Ранее, 6 мая, сервис «Авито Услуги» зафиксировал, что в преддверии летних каникул в России вырос спрос на детские лагеря, услуги нянь и детские сады.
В апреле спрос на детские лагеря увеличился на 18%, а за год — на 184%. Популярность нянь выросла на 161% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего нянь ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Казани.