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15:28 (мск), источник: Известия

Россияне потратили майские выходные на развлечения и шопинг

В прошедшие майские праздники россияне особенно активно ели мороженое, пили пиво, катались на аттракционах, посещали музеи и обновляли гардероб, пришли к выводу в IT-компании «Эвотор».

Источник: Известия

Аналитики оценили расходы россиян в предприятиях торговли и сферы услуг малого и среднего бизнеса с 1 по 10 мая по сравнению с предыдущей декадой 21—30 апреля.

Траты россиян в парках аттракционов выросли на майских праздниках на 85%, в музеях ― на 25%, согласно исследованию.

Отмечается, что с 1 по 10 мая подскочили продажи мороженого. В киосках на длинных выходных россияне потратили на 31% больше, чем декадой ранее. В то же время траты в кафе выросли на 4%.

Также россияне покупали больше алкоголя.

На фоне длинных выходных и теплой погоды, установившейся во многих регионах, траты в пивных магазинах выросли на 18%, а в алкомаркетах ― на 16%.

«Многие использовали майские праздники, чтобы обновить гардероб с наступлением тепла. Траты в несетевых магазинах одежды выросли на 11%, а в магазинах обуви ― на 7%. Также расходы на товары для дачи и садоводства увеличились на 4%. При этом расходы в магазинах автотоваров и автосервисах уменьшились на 34%, а в магазинах стройматериалов ― на 32%», — говорится в исследовании.

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Во время праздников россияне, разъехавшиеся по дачам, реже ходили в салоны красоты и фитнес-центры. Траты в несетевых фитнес-центрах сократились на 36% по сравнению с допраздничной декадой, а в салонах красоты ― на 15%. Россияне на длинных выходных также сократили расходы на лечение зубов в стоматологических клиниках на 43%, заключили в компании.

Ранее, 6 мая, сервис «Авито Услуги» зафиксировал, что в преддверии летних каникул в России вырос спрос на детские лагеря, услуги нянь и детские сады.

В апреле спрос на детские лагеря увеличился на 18%, а за год — на 184%. Популярность нянь выросла на 161% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего нянь ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Казани.

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