Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
13Стрельба в школе в Казани
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
15:49 (мск), источник: Известия

Голикова опровергла введение локдауна в России осенью

В России осенью локдаун из-за ситуации с коронавирусом вводить не планируется. Об этом в среду, 12 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Какой локдаун, вы о чем?» — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Голикова отметила, что эпидемическая обстановка в отдельных регионах требует внимания.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что в ближайшем будущем Россию ждет открытие новых стран для авиасообщения.

По ее словам, на данный момент есть большое количество обращений от государств, предлагающих открыть авиасообщение с РФ. В свою очередь, российские власти анализируют данную ситуацию.

Новость
Минздрав: коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре

Ранее в этот день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия проходит фазу стабилизации по COVID-19, существует тенденция к снижению заболеваемости. Вместе с тем он отметил, что в стране возможен подъем заболеваемости в осенний период, если к началу августа не будет достигнут 60-процентный охват иммунизацией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, рассказал, что более 24 млн граждан прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили ее. По его словам, власти планируют достичь формирования коллективного иммунитета в стране к концу года.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию коронавируса, полагают медики.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

 Финансовая издержка: сортировка мусора в РФ потребует 1 млрд рублей
Прикрытый занавес: РФ готова вернуться в ДОН в случае участия в нем США
СК сообщил о заболевании мозга у стрелявшего в школе в Казани
Кремль прокомментировал слова Кадырова про Израиль
СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину
США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого
Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе
Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества
Власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов
Новости партнеров
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Молчать нельзя: кем оказался "казанский стрелок"
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Ученики казанской школы признались, что повторял Галявиев
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Gnezdo.ru
Названа лучшая актриса десятилетия
Вот что задумала Цымбалюк насчет наследства
Исторические факты, что не попали в учебники
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь