15:49 (мск), источник: Известия
Голикова опровергла введение локдауна в России осенью
В России осенью локдаун
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«Какой локдаун, вы о чем?» — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем Голикова отметила, что эпидемическая обстановка в отдельных регионах требует внимания.
По ее словам, на данный момент есть большое количество обращений от государств, предлагающих открыть авиасообщение с РФ. В свою очередь, российские власти анализируют данную ситуацию.
Ранее в этот день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия проходит фазу стабилизации по COVID-19, существует тенденция к снижению заболеваемости. Вместе с тем он отметил, что в стране возможен подъем заболеваемости в осенний период, если к началу августа не будет достигнут 60-процентный охват иммунизацией.
Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию коронавируса, полагают медики.
В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».