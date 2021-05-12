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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли останки древнего кальмара, который ел лобстера, пока его самого ела акула

Необычная находка долгое время хранилась в частной коллекции.

Интересная двойная охота раннего юрского периода оказалась «законсервированной» почти на 180 миллионов лет и сейчас попала в руки ученых.

Еще в 1970-х годах в немецком Штутгарте в карьере были найдены окаменелости древних существ. Долгие десятилетия находка хранилась в частной коллекции, и лишь сейчас, когда окаменелости передали местному музею истории, палеонтологам удалось получить к ним доступ и детально исследовать.

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Увиденное их сильно поразило. Оказалось, что останки принадлежат древнему головоногому моллюску из отряда белемнитов и ракообразному — предку современных лобстеров. Окаменелости представляют собой удачное завершение охоты, ведь лобстер оказался в сильных щупальцах кальмара. Но самое любопытное в том, что именно в тот момент, когда кальмар лакомился добычей, на него самого напала акула и вырвала большой кусок плоти.

Ученые предполагают, что после этого акула уплыла по своим делам, а раненый белемнит со своей добычей пошел ко дну, где умер и превратился в те самые окаменелости.

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Исследователи отмечают, что такие интересные находки встречаются довольно редко и они очень ценны, ведь по ним можно узнать особенности охотничьего поведения древних животных и лучше понять пищевую цепь юрского периода, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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