Ученые рассказали о симптомах постковидного синдрома

«Большинству пациентов, с которыми мы работали, требовалась физиотерапия, трудотерапия или реабилитация мозга для устранения предполагаемых когнитивных нарушений. Многие испытывали усталость, более половины также сообщали о проблемах с мышлением, известных как “мозговой туман”. Многие не могли вернуться к своей нормальной трудовой жизни по крайней мере в течение нескольких месяцев», — заявил доктор Ваничкачорн, после наблюдения за первой группой пациентов, которые приняли участие в Программе реабилитации после COVID-19 клиники Mayo.
Согласно исследованию, наиболее частыми симптомами у пациентов, обращающихся в клинику по поводу постковидного синдрома, были утомляемость, хроническая усталость, респираторные симптомы и неврологические жалобы.
Более 30% людей сообщали о когнитивных трудностях в выполнении основных повседневных действий, отметили исследователи.
Авторы статьи считают, что постковидный синдром — это самостоятельное заболевание, которое требует отдельного лечения, иначе пациенты долго не смогут вернуться к работе и нормальной жизни.
Ранее в этот день стало известно, что международный коллектив медиков под руководством Шерри Чу, доцента Питтсбургского университета (США), проследил за влиянием тяжелых форм COVID-19 на работу мозга носителей заболевания и выяснил, что коронавирус вызывал нарушения в функционировании нервной системы примерно у 50% пациентов. Коронавирус поражает не только клетки легких, но и проникает в слизистую оболочку носа, пищевода, сосудов и сердца, отметили авторы исследования.
21 апреля стало известно, что британские и швейцарские ученые установили механизм влияния COVID-19 на проявление неврологических осложнений у перенесших заболевание. Исследования показали, что коронавирус может поражать почки, сердце, легкие и мозг. Пациенты, перенесшие COVID-19, зачастую страдают от нарушений когнитивных функций, бессонницы, тревожности и других неврологических симптомов.