18:24 (мск), источник: Московский комсомолец
Космонавт рассказал, от чего можно сойти с ума в полете к Марсу
«Жить в замкнутом пространстве полгода или год без чувства юмора нельзя».
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С момента зачисления в отряд космонавтов до первого полета в космос придется подождать лет 6−7. На пути к цели будет много препятствий, и важно не сломаться, а научиться преодолевать трудности. Об этом рассказал космонавт Михаил Корниенко, которому пришлось ждать своей очереди для полета в космос 13 лет.
«При самом оптимальном раскладе это 6−7 лет после набора в отряд», — сказал Михаил Корниенко в интервью
Он пояснил, что два года занимает общекосмическая подготовка, затем будет подготовка в качестве члена дублирующего экипажа, потом — основного. Ему пришлось ждать полета 13 лет, поскольку
При долгом ожидании своей очереди на полет, сказал он, «кто-то ломается». Ему помогло не сломаться большое желание полететь в космос. «Очень хотел. Ты отдаешь этому всю жизнь. Нужно уметь ждать», — сказал он.
По словам Корниенко, интерьер и внутренний дизайн первых российских модулей МКС были далеки от идеальных и не очень эргономичны. Он выразил надежду, что модули новой российской орбитальной станции и космические корабли будут более совершенными. Для этого, считает он, конструкторы космической техники должны прислушиваться к мнению космонавтов, особенно в начале проектирования.
«Лететь на Марс в убогом интерьере, на мой взгляд, это просто подрыв экспедиции будет. Потому что психика рано или поздно сломается. Интерьер должен быть дружественным, дизайн должен быть дружественными, эргономика должна быть от и до. Я уж не говорю о функциональных системах — это отдельный разговор», — сказал космонавт.
Он перечислил главные качества космонавта. Это понимание цели, умение «разложить эту цель по ступенькам, идти к ней и понимать, что эта большая, красивая, сложная цель, и без сложностей и препятствий к ней не прийти». Необходимо «умение эти препятствия преодолевать, не сломаться на втором или на третьем, а их будет гораздо больше».
Кроме того, по его словам, для космонавта важны здоровье, он должен иметь высшее образование, знать иностранный язык, не помешают ученая степень и чувство юмора.
«В замкнутом объеме летать полгода или год без чувства юмора нельзя. Надо друг друга взбадривать периодически», — сказал космонавт.