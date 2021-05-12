18:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: в цифрах Мишустина и Путина по привившимся нет противоречий
В данных о привившихся, озвученных российскими властями, нет противоречий, сообщил
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«Цифры, которые приводились президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», — сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков уточнил, что все данные о вакцинировавшихся предоставляет оперативный штаб при правительстве. «Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает
«Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», — сказал он.
За уточняющей информацией Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться непосредственно в оперативный штаб. «Даже когда мы говорим о
За несколько дней до президента и