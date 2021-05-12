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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: в цифрах Мишустина и Путина по привившимся нет противоречий

В данных о привившихся, озвученных российскими властями, нет противоречий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 10 мая глава государства Владимир Путин заявил, что от COVID-19 привились 21,5 млн россиян. При этом премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 12 мая, сообщил уже о 24 млн привившихся.

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Источник: РИА "Новости"

«Цифры, которые приводились президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», — сказал Песков журналистам.

Дмитрий Песков уточнил, что все данные о вакцинировавшихся предоставляет оперативный штаб при правительстве. «Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает каких-то противоречий, вы знаете, что динамика все-таки возрастает, количество вакцинированных увеличивается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, сознательность наших граждан растет», — добавил он.

По словам пресс-секретаря, с учетом масштабов страны невозможно получать цифры по количеству вакцинированных «онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать».

«Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», — сказал он.

За уточняющей информацией Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться непосредственно в оперативный штаб. «Даже когда мы говорим о каких-то данных, мы все равно запрашиваем штаб. Поэтому я рекомендую вам обращаться в правительство», — уточнил он.

За несколько дней до президента и премьер-министра цифры по привившимся обнародовала вице-премьер Татьяна Голикова. Она возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, 6 мая она сообщила, что полностью от COVID-19 привились 9,4 млн человек, а 13,4 млн человек получили первую дозу.
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