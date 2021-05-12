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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Граффити, картины и скульптуры, посвященные медработникам

В Международный день медицинской сестры мы собрали самые яркие современные работы, посвященные медикам

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2020 год и внезапная пандемия коронавируса, которая для всего мира оказалась большим испытанием, в очередной раз показали нам, насколько важна и неоценима работа медиков. В честь Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, мы собрали самые впечатляющие картины, граффити и скульптуры, которые появились за последний год как дань уважения этой сложной, но жизненно важной работе.

Бэнкси и картина Game Changer

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Самый знаменитый уличный художник в мире решил выразить свою благодарность медицинским работникам с помощью не привычного граффити, а картины. Черно-белое полотно носит название Game Changer («Тот, кто меняет правила игры»). На картине изображен маленький мальчик, играющий с фигуркой медсестры вместо привычных супергероев. Картину Бэнкси подарил Главному госпиталю британского Саутгемптона. Полотно висело в холле госпиталя полгода, после чего его продали на аукционе, чтобы собрать деньги на нужды медицинских работников Британии.

Айгарс Биксе и скульптура Medic for the World

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Осенью 2020 года в Риге появилась шестиметровая статуя, изображающая медсестру в халате, маске и перчатках, которая раскрывает руки для объятия. Работа знаменитого скульптора Айгарса Биксе называется Medic for the World («Медик для мира») и отдает дань уважения работникам здравоохранения по всему миру.

FAKE и граффити Super Nurse

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Весной прошлого года в одном из районов Амстердама появилось красочное граффити под названием Super Nurse («Супер Медсестра»), которое нарисовал известный уличный художник и иллюстратор, работающий под псевдонимом FAKE. По словам автора, его работа — «ода всем медицинским работникам по всему миру». Граффити оказалось настолько запоминающимся, что его печатали на обложках журналов и газет по всему миру, а позже выставили в виде картины в нескольких галереях.

Хорхе Родригес-Герада и мемориал Somos La Luz

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Впечатляющая и довольно масштабная работа, посвященная медицинским работникам, появилась в парке Флашинг Медоус-Корона в Квинсе, Нью-Йорк. Гигантское граффити под названием Somos La Luz («Мы — свет») — это работа кубино-американского художника Хорхе Родригеса-Герада. Свою работу художник назвал мемориалом и посвятил ее медработникам, погибшим от коронавируса.

Филипп Джексон и статуя медсестры

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В мае 2021 года британский скульптор Филипп Джексон представил публике 2,5-метровую скульптуру женщины-медика, одетую в полный защитный костюм, перчатки и маску с защитным экраном. По словам художника, этот образ олицетворяет всех медработников в период пандемии. Кстати, статуя является частью композиции для Мемориала Национальных служб по чрезвычайным ситуациям. Открытие мемориала запланировано на осень 2022 года.

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