18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Граффити, картины и скульптуры, посвященные медработникам
В Международный день медицинской сестры мы собрали самые яркие современные работы, посвященные медикам
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2020 год и внезапная пандемия коронавируса, которая для всего мира оказалась большим испытанием, в очередной раз показали нам, насколько важна и неоценима работа медиков. В честь Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, мы собрали самые впечатляющие картины, граффити и скульптуры, которые появились за последний год как дань уважения этой сложной, но жизненно важной работе.
Самый знаменитый уличный художник в мире решил выразить свою благодарность медицинским работникам с помощью не привычного граффити, а картины.
Осенью 2020 года в Риге появилась шестиметровая статуя, изображающая медсестру в халате, маске и перчатках, которая раскрывает руки для объятия. Работа знаменитого скульптора Айгарса Биксе называется Medic for the World («Медик для мира») и отдает дань уважения работникам здравоохранения по всему миру.
Весной прошлого года в одном из районов Амстердама появилось красочное граффити под названием Super Nurse («Супер Медсестра»), которое нарисовал известный уличный художник и иллюстратор, работающий под псевдонимом FAKE. По словам автора, его работа — «ода всем медицинским работникам по всему миру». Граффити оказалось настолько запоминающимся, что его печатали на обложках журналов и газет по всему миру, а позже выставили в виде картины в нескольких галереях.
Впечатляющая и довольно масштабная работа, посвященная медицинским работникам, появилась в парке Флашинг
В мае 2021 года британский скульптор Филипп Джексон представил публике 2,5-метровую скульптуру