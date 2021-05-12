20:25 (мск), источник: Известия
Назван музыкальный исполнитель десятилетия
Канадский рэпер Дрейк признан музыкальным исполнителем десятилетия по версии Billboard. Об этом сообщается на сайте журнала.
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В публикации отмечается, что начиная с выпуска студийного альбома Thank Me Later 2010 года все пластинки рэпера занимали высокие строчки в рейтингах издания.
На сегодняшний день у 34-летнего Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, он является абсолютным рекордсменом.
В феврале певица Дуа Липа возглавила список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В топ-100 вошли известные артисты, активисты и музыканты.