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19:00 (мск), источник: Газета.Ру

Манижа ответила на критику своей песни для «Евровидения»

Российская певица Манижа Сангин (Manizha) ответила на критику ее будущего выступления на «Евровидении», пишет РИА «Новости».

Она сказала, что не хочет обращать внимание на хейтеров. «Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята. Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие стороны. И если вы хотите измениться, вы должны понимать свои плохие стороны», — сказала Манижа, пожелав критикам в первую очередь изучить себя. «Поймите: это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то», — сказала она на посвященной конкурсу пресс-конференции.

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Международный конкурс «Евровидение» в 2020 году был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В 2021 году конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа представит на конкурсе песню Russian Woman.

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