Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»

«В Москве состоялся III съезд российского общества “Знание”, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.
В организации уточнили, что генеральным директором общества «Знание» избран основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.
Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.
По данным пресс-службы организации, в съезде приняли участие более 190 человек из 83 регионов, где работает общество «Знание».
Перезапуск общества «Знание».
26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание».
Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе. Организация действует с 2016 года.