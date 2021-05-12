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21:19 (мск), источник: Известия

Увеличение числа льготников по ЖКХ обсудят на федеральном уровне

Вопрос о снижении до 15% доли допустимых расходов на оплату ЖКХ для малоимущих граждан будет рассмотрен на федеральном и региональном уровнях, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Источник: Известия

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства заявил, что вопрос о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи требует обсуждения. Однако окончательные решения должны будут принять регионы.

Сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги предельной доли расходов семей на ЖКУ. Расходы на коммуналку, превышающие, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

В 58 субъектах показатель составляет 22%, в 24 субъектах — 15−21%, а в трех субъектах — менее 15%.

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«Премьер-министр прокомментировал снижение предельных расходов граждан на ЖКХ. Мы были услышаны: наша инициатива будет рассмотрена», — сказал Сергей Пахомов.

Что касается жилищного сектора экономики, о котором также говорил Михаил Мишустин, минувший кризисный год не сказался ни на объемах строительства жилья — введено более 80 млн кв. метров — ни на его доступности. Более того, почти полмиллиона граждан сумели приобрести жилье с привлечением заемных средств по самой низкой ипотечной ставки за всю историю современной России, отметил Сергей Пахомов.

По его словам, безусловно, этому способствовал ряд мер поддержки строительной отрасли, принятых правительством ранее: субсидирование ипотечной ставки, появление льготной ставки для отдельных категорий граждан и развитии других ипотечных программ и продуктов.

«Поэтому логично, что правительству и Госдуме предстоит вновь рассмотреть вопрос о продлении льготной ипотеки в стране. Решение мы должны принять уже в эту сессию», — подчеркнул парламентарий.

Также важным решением для развития стройотрасли стала отмена многих регуляторных актов в сфере контроля и надзора строительства. Устаревшие и излишние нормы, тормозящие стройку жилья, многие из которых были приняты еще в советское время, сократят на треть, добавил Сергей Пахомов.

В своем отчете Михаил Мишустин обозначил еще одно важное направление деятельности на ближайшие 10 лет: сокращение вдвое отходов, направляемых на захоронение.

«Мы уже приняли ряд мер, которые позволили запустить мусорную реформу в нашей стране. Уже сейчас ведется работа по ликвидации и рекультивации мусорных полигонов и несанкционированных свалок. Это важная работа на будущее, которая обеспечит здоровую окружающую среду нам и нашим детям», — отметил депутат.

Также Сергей Пахомов добавил, что для глобального решения проблемы при этом необходимо не только ликвидировать последствия, но и снизить в разы объемы привозимого на полигоны мусора. Эта работа потребует изменения законодательства и принятия ряда правительственных актов.

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