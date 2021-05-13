Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 маяДень Черноморского флота, начало строительства первой в России железной дороги и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
12:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Зачем африканских львов возят на частных самолетах?

В ЮАР в рамках программы сохранения фауны львов перевозят на самолетах из одного заповедника в другой. Занятие это трудоемкое.

Львов и львиц перевозят по воздуху из одного национального парка ЮАР в другой с целью поддержать разнообразие вида.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Выставленный на продажу дом в ЮАР «заселили» львы

Для этого хищников пришлось усыпить, аккуратно уложить и перевезти по воздуху на частном самолете Cessna Caravan 208B. Работа не из легких, учитывая, что каждое животное весит около 200 кг.

Большие кошки родились в заказнике Цвалу Калахари, но теперь будут жить в заповеднике Намбити.

Южноафриканские зоозащитники стараются разнообразить генетический пул львиных прайдов, чтобы обеспечить устойчивое развитие вида.

Львы из Калахари — самые крупные в Африке. Это не первый случай транспортировки хищников по воздуху из одного заповедника в другой.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина"
Экспансия "Спутника": где производят и уже используют российскую вакцину...
В России впервые выявили носителей индийского штамма COVID-19
СМИ: повреждение мозга выявили у 130 дипломатов и военных США
Зеленский подписал закон об ограничении импорта энергии из РФ
Эксперты: пандемию можно было предотвратить
Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Заявление Маска обрушило биткоин больше чем на 10%
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Акинфеев публично обратился к Гончаренко
Горячие темы на Авто
жига-наше всё ! 221
И снова о толерантности 122
Начинаю уважать либерастов 108
Чехословакия 94
Кино
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото Папарацци подловили Лили Джеймс и Себастьяна Стэна за работой над сериалом «Пэм и Томми»
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Живешь в России? Ответь на несколько простых вопросов и помоги своей стране
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Вот почему у Андрея Мягкова не было детей
Исторические факты, что не попали в учебники
Леди
Жасмин вышла в свет в плетеной шляпке Dior за 107 тысяч рублей Певица показала новый модный образ
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь