12:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
Зачем африканских львов возят на частных самолетах?
В ЮАР в рамках программы сохранения фауны львов перевозят на самолетах из одного заповедника в другой. Занятие это трудоемкое.
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Львов и львиц перевозят по воздуху из одного национального парка ЮАР в другой с целью поддержать разнообразие вида.
Для этого хищников пришлось усыпить, аккуратно уложить и перевезти по воздуху на частном самолете Cessna Caravan 208B. Работа не из легких, учитывая, что каждое животное весит около 200 кг.
Большие кошки родились в заказнике Цвалу Калахари, но теперь будут жить в заповеднике Намбити.
Южноафриканские зоозащитники стараются разнообразить генетический пул львиных прайдов, чтобы обеспечить устойчивое развитие вида.
Львы из Калахари — самые крупные в Африке. Это не первый случай транспортировки хищников по воздуху из одного заповедника в другой.