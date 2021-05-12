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22:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Чернобыль XXI века»: можно ли было предотвратить пандемию?

Комиссия независимых экспертов, созданная по инициативе ВОЗ, пришла к выводу, что пандемию коронавируса можно было предотвратить. Авторы независимого отчета называют пандемию коронавируса «Чернобылем XXI века» и винят ВОЗ и мировое сообщество в бездействии.

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Источник: GETTY IMAGES

По словам специалистов, действия ВОЗ и мировых правительств стали «ядовитым коктейлем», который и привел к нынешней ситуации.

В их отчете говорится, что ВОЗ должна была значительно раньше объявить тревогу глобального масштаба. В нем также содержится предупреждение, что без срочных перемен миру будет грозить новая серьезная вспышка инфекции.

В общей сложности от коронавируса в мире уже скончалось более 3,3 млн человек.

В то время как США и Европа начинают постепенно отменять ограничения и возвращаться к нормальной жизни, в ряде стран Азии по-прежнему свирепствует вирус.

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Особенно тяжело приходится Индии, которая бьет печальные рекорды по числу новых заражений и смертей, а в больницах по всей стране катастрофически не хватает кислорода.

Ситуация ухудшается и в соседних с Индией странах, таких как Непал.

Что именно говорится в отчете комиссии?

Отчет, озаглавленный «Covid-19: как сделать эту пандемию последней», был составлен Независимой комиссией по оценке готовности к пандемии и ответных мер. Целью этого отчета было найти ответ на вопрос, как от этого вируса могло погибнуть 3,3 млн человек и еще 159 млн — заразиться им.

«Ситуации, в которой мы сегодня оказались, можно было избежать, — заявила журналистам сопредседатель комиссии, бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. — Но она случилась по причине множества ошибок, пробелов и просрочек в том, что касалось готовности и ответных мер».

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Комиссия сочла, что Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ должен был объявить вспышку в Китае чрезвычайной ситуацией мирового масштаба на неделю раньше, чем это было сделано в реальности.

Это должно было быть сделано на первом же заседании Комитета 22 января прошлого года, говорится в отчете, а не 30 января.

Далее целый месяц после объявления о чрезвычайной ситуации был потерян, поскольку страны не смогли принять адекватных мер с целью остановить распространение вируса.

Затем ВОЗ, как утверждают члены комиссии, помешали ее собственные правила, которые гласят, что ограничения на передвижение должны вводиться в самом крайнем случае.

Таким образом США и Европа потеряли весь февраль и начали действовать только после того, как больницы стали заполняться зараженными.

Далее в отчете говорится, что вместо того, чтобы готовить свои системы здравоохранения к наплыву пациентов с ковидом, большинство стран вступило в борьбу за право первого доступа к средствам индивидуальной защиты и лекарствам.

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Подводя итог, авторы отчета предлагают провести следующие ключевые реформы, необходимые, с их точки зрения, для избежания новой катастрофической пандемии:

  • Создание нового совета по глобальным угрозам, обладающего правом призывать государства к ответу;
  • Создание системы отслеживания инфекций, которая публиковала бы релевантную информацию без обязательного одобрения стран, о которых идет речь;
  • Классификация вакцин как товара первой необходимости и создание института финансирования на случай пандемии;
  • Срочное требование к странам «Большой семерки» выделить 1,9 млрд долларов на программу ВОЗ COVAX, предназначенную для помощи с вакциной странам с низким доходом на душу населения.

Другой сопредседатель комиссии, бывший премьер-миистр Новой Зеландии Хелен Кларк подчеркнула, что жизненно важно наделить ВОЗ дополнительными полномочиями.

«Если бы ограничения на передвижение были введены быстрее и шире, это бы существенно затормозило быстрое распространение инфекции, и это утверждение актуально и сегодня», — добавила она.

«Чернобыль XXI века»

Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам глобальной медицины Наоми Гримли.

Самым броским в этом отчете независимой комиссии было сравнение пандемии с «Чернобылем XXI века» и утверждение, что в феврале 2020 года, пока инфекция распространялась, весь мир напрасно потерял целый месяц.

Эксперты призывают к созданию механизмов и структур, которые позволили бы лучше выявить следующую высокозаразную инфекцию.

Они также указывают на необходимость лучшего финансирования ВОЗ, чтобы эта организация была сильнее и обладала большими полномочиями.

Учитывая, что это была самая сильная встряска глобальной экономики со времен Второй мировой войны, все страны согласятся с тем, что такое никогда не должно повториться.

Однако возможна ли значимая реформа, к которой призывают члены комиссии, если учесть, что нынешняя реакция по большей части сводится к тому, что страны преследуют в первую очередь свои национальные интересы?

Комиссия, к примеру, призвала богатые страны к сентябрю поделиться с бедными миллиардом доз вакцины. Однако многие страны с большими запасами вакцины не спешат выступать вперед.

Кроме того, у комиссии не было времени рассмотреть ряд важных вопросов, и в первую очередь — наши взаимоотношения с животным миром, откуда вирус изначально и попал к человеку.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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