На Чернобыльской АЭС опровергли слухи о росте уровня радиации

На ЧАЭС заявили в ответ на это, что после установки в проектное положение в 2016 году арки на объект «Укрытие», который накрыл собой разрушенный реактор, отдельные датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2».
Там отметили, что превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось за весь период наблюдений с начала установления арки, передает НСН.
«В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — подчеркнули на станции.
Для обеспечения безопасного состояния объекта существуют системы, выполняющие функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии, передает RT.
При этом доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения о новых ядерных реакциях на ЧАЭС.
«Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, — самые грязные после аварии», — сказал он в беседе с «Известиями».
5 мая научный журнал Science опубликовал информацию, согласно которой в одном из помещений Чернобыльской АЭС растет число нейтронов, что указывает на продолжение реакции деления в законсервированной АЭС, сообщается на сайте 360tv.ru.
По мнению авторов иностранного исследования, это связано с дождевой водой, которая просачивается внутрь саркофага. Скопление влаги замедляет нейтроны и увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана, что может привести к ухудшению экологической ситуации в Чернобыле, полагают ученые.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока № 4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Согласно сведениям, предоставленным специалистами, причиной произошедшего стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции, допущенное персоналом блока № 4. На территории России больше всего атомному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.