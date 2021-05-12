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22:06 (мск), источник: Известия

На Чернобыльской АЭС опровергли слухи о росте уровня радиации

Чернобыльская АЭС на Украине опровергла в среду, 12 мая, информацию, появившуюся в журнале Science о том, что на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления в топливосодержащих материалах. Информация размещена на сайте ЧАЭС.

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На ЧАЭС заявили в ответ на это, что после установки в проектное положение в 2016 году арки на объект «Укрытие», который накрыл собой разрушенный реактор, отдельные датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2».

Там отметили, что превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось за весь период наблюдений с начала установления арки, передает НСН.

«В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — подчеркнули на станции.

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Для обеспечения безопасного состояния объекта существуют системы, выполняющие функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии, передает RT.

При этом доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения о новых ядерных реакциях на ЧАЭС.

«Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, — самые грязные после аварии», — сказал он в беседе с «Известиями».

5 мая научный журнал Science опубликовал информацию, согласно которой в одном из помещений Чернобыльской АЭС растет число нейтронов, что указывает на продолжение реакции деления в законсервированной АЭС, сообщается на сайте 360tv.ru.

По мнению авторов иностранного исследования, это связано с дождевой водой, которая просачивается внутрь саркофага. Скопление влаги замедляет нейтроны и увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана, что может привести к ухудшению экологической ситуации в Чернобыле, полагают ученые.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока № 4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Согласно сведениям, предоставленным специалистами, причиной произошедшего стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции, допущенное персоналом блока № 4. На территории России больше всего атомному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

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