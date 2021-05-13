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10:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Иностранные студенты привезли в Россию индийский вариант COVID-19

Первые в России носители индийского штамма коронавируса выявлены в Ульяновске. Ими оказались 16 индийских студентов, которые не пожелали учиться дистанционно и прилетели, чтобы заниматься поближе к университету. В региональном управлении Роспотребнадзора заверяют, что выход индийского штамма за пределы обсерватора и ковидных госпиталей исключен. В правительстве региона доверяют выводам Роспотребнадзора, однако готовы при необходимости принять дополнительные меры по профилактике.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила СМИ, что в России пока не зафиксированы случаи заражения индийскими штаммами коронавируса. Однако эти данные устарели уже через несколько часов. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщило «Ъ», что штамм подтвердился у 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ).

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По данным ведомства, еще в апреле из Индии в Ульяновск прибыли 130 студентов. Это первокурсники медицинского факультета УлГУ, которые обучаются по специальности «лечебное дело» в рамках специальной англоязычной программы. Они прилетали несколькими партиями, начиная с 17 апреля и до конца месяца. По словам ректора университета Бориса Костишко, «у всех студентов на границе были отрицательные тесты». Из аэропорта Шереметьево их везли на автобусе в Ульяновск, где разместили в университетских хостелах, отведенных под обсерватор. Позже, 10 мая, тем же путем прибыли еще 18 индийских студентов.

Тесты, взятые у студентов уже после их прибытия, выявили COVID-19 у 60 человек. Все они были помещены в ковидные госпитали Ульяновска. После майских праздников у двоих постояльцев обсерватора температура поднялась выше 38 градусов, и они также были помещены в специализированные больницы.

Все анализы студентов с положительными тестами были направлены в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» (региональный референт-центр) «для генотипирования».

Результаты показали, что у 16 студентов из 60 подтвердился индийский штамм коронавируса.

Впрочем, региональный минздрав утверждает, что индийский штамм обнаружен у 15 студентов, а еще у одного — британский. Какой штамм у последних двух госпитализированных студентов, пока неизвестно.

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По данным регионального минздрава, все заболевшие студенты находятся в «удовлетворительном состоянии». Большинство переносят болезнь в легкой форме — только у двух состояние средней тяжести. Из 62 госпитализированных индийцев 11 уже выписаны из ковидных госпиталей.

Проректор УлГУ по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова пояснила «Ъ», что эти студенты — «первокурсники, которые учились дистанционно, но решили доучиться уже очно».

«Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск, — рассказала Кириллова.— Запретить мы им не могли, поскольку границы все равно открыты, хотя это вызывает недоумение. Но они не были на территории университета, поэтому тут опасности никакой нет». По ее словам, это лишь небольшая часть всех индийских студентов УлГУ — только по специальной англоязычной программе в университете обучаются более тысячи иностранных студентов. Татьяна Кириллова надеется, «что больше уже никто не приедет».

«Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением, — рассказывает руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова.— Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром. Им приносят питание, за ними закреплены медицинские работники, два раза в день им проводится термометрия. Стирку, замену постельного белья и уборку проводят работники хостела». Все контактные лица находятся под наблюдением, у них регулярно берут тесты на наличие COVID-19. В помещениях хостелов проведена дезинфекция. По мнению Хакимовой, выход вируса за пределы обсерватора исключен. Она подчеркнула, что управление Роспотребнадзора сразу же известило свое федеральное руководство о выявлении индийского штамма и маршруте следования студентов.

В правительстве региона не планируют дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса из-за обнаружения индийского штамма.

Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно. Но если потребуется, будем принимать дополнительные профилактические меры.
Александр Костомаров
первый заместитель губернатора
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Напомним, что в самой Индии уже несколько недель не удается погасить вспышку заболеваемости COVID-19. Страна занимает второе место по числу заразившихся (более 22 млн) в мире после США, умерли 246 тыс. человек. Россия, Великобритания, США и ФРГ предоставили Индии экстренную гуманитарную помощь — медицинское оборудование и препараты, включая партию российской вакцины «Спутник V». Индийская разновидность вируса стала четвертой в списке штаммов, которые ВОЗ признала вызывающими глобальную озабоченность. В конце апреля в ВОЗ отмечали, что мутации индийского варианта SARS-CoV-2 «указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса». В то же время директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник-V» будет эффективен и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация “Спутником-V” дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен».

Сергей Титов, Ульяновск

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